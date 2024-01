Handball-Krimi in Köln Ungarn schlägt Kroatien in einem hart umkämpften Spiel

Auch in den zweiten 30 Minuten ging es robust weiter. Es blieb zunächst ein Spiel, in dem die bessere Abwehr entscheidend war. Zwei Tore in den ersten acht Minuten waren ein deutliches Zeichen dafür. Ungarns Keeper Bartucz knüpfte an seine gute Leistung aus der ersten Halbzeit an und parierte zu Beginn der zweiten Hälfte zweimal stark.