Spielplan, TV-Übertragung, Turniermodus Das müssen Sie zur Handball-EM 2024 in Deutschland wissen

Es gibt sechs Spielorte in Deutschland. Eröffnungsfeier und Eröffnungsspiel finden in Düsseldorf in der Merkur-Spiel-Arena statt. Zudem wird in Mannheim in der SAP-Arena, in der Olympiahalle in München, in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin, der Barclays-Arena in Hamburg und der Lanxess-Arena in Köln gespielt.