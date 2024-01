Sonderfahrplan steht bereit Was Handball-Fans zum Bahnstreik während der EM wissen müssen

Zum Start der Handball-EM in Deutschland wird der Streik der GDL den Bahnverkehr stark behindern. Das betrifft Mannschaften und Fans. Die 24 an der Euro teilnehmenden Teams reisen per Bahn an oder zu den weiteren Spielorten – so auch die deutsche Mannschaft, die am Donnerstag von Düsseldorf nach Berlin reisen muss. Zudem ist damit zu rechnen, dass Tausende Fans ihre Fahrt zu den Spielen mit der Bahn geplant haben, die auch Mobilitätspartner der EM ist. Daher weisen der Deutsche Handballbund (DHB) und die Europäische Handballföderation (EHF) darauf hin, die möglichen Folgen bei der Anreise zu beachten. Wie der Streik die Europameisterschaft beeinflusst und was Fans wissen müssen: