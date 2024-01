“Hatten nicht den Flow“ So erklären die deutschen Handballer die Niederlage gegen Kroatien

Kurz nach dem Spiel fühle es sich noch nach einem Dämpfer an, meinte Golla. „Das soll auch so sein, weil wir uns mehr vorgenommen haben.“ Der Spieler der SG Flensburg-Handewitt gab aber auch zu, dass mit den Ergebnissen aus den Spielen vorher viel von der Mannschaft abgefallen sei. Nicht mal eine Stunde lag zwischen der Freude über das Halbfinale und dem Anpfiff gegen Kroatien. „Und natürlich sagt man, man will sich auf das Spiel fokussieren. Aber es ist natürlich so, dass wir unseren Traum durch den Sieg der Franzosen und durch den Sieg der Isländer erfüllt bekommen haben. Wir haben uns vorgenommen, es mit der gleichen Intensität anzugehen wie die letzten Spiele. Das haben wir nicht geschafft“, sagte Golla. Die Leistung seiner Mannschaft fand der Kapitän insgesamt nicht so schlecht, wie das Ergebnis wirkt. In manchen Situationen seien sich nicht clever genug gewesen, hätten dadurch Tore durch Gegenstöße bekommen.