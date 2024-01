Handball-EM 2024 Schweiz kassiert bittere Niederlage gegen Nordmazedonien

In der 20. Minute gelang den Schweizern der Ausgleich. Beim Treffer zum 23:23 von Schmid war die Mercedes-Benz-Arena in Berlin wieder in Schweizer Hand. Lautstark feierten sie ihren Topspieler, der mit einem Siebenmeter die Führung hätte herstellen können. Doch der Torhüter der Nordmazedonier war zur Stelle. Wenig später (55. Minute) lagen die Eidgenossen dennoch erstmals seit der 16. Minute wieder vorne. Weil sie in der Schlussphase aber erneut zu viele Chancen ausließen, wurde die Aufholjagd nicht belohnt. Beide Trainer nahmen noch mal eine Auszeit. Die Nordmazedonier behielten die Nerven und feierten den 29:27-Sieg wie ein Weiterkommen.