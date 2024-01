Handball-EM Papa Häfner kehrt gegen Frankreich zurück ins DHB-Team

Aber pünktlich zum schweren Duell mit dem Olympiasieger wurde der Linkshänder am Montag wieder im Teamhotel erwartet. „Dann wird sich zeigen, welche 16 Spieler am Ende auf dem Spielberichtsbogen eingetragen werden. Dass Kai Häfner einer davon sein wird, die Wahrscheinlichkeit ist nicht klein“, sagte DHB-Sportvorstand Axel Kromer beim Medientermin am Montagmorgen.