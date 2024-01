LIVE Handball-EM 2024 Nach Sieg über Portugal – Schweden so gut wie im Halbfinale

Düsseldorf · Europameister Schweden ist dem erneuten Einzug ins EM-Halbfinale ganz nahe. Der Titelverteidiger bezwang Portugal in Gruppe II der Hauptrunde in Hamburg. Wir halten Sie in unserem Blog mit allen Ereignissen und Spielen der Handball-EM auf dem Laufenden.

21.01.2024 , 19:50 Uhr

Infos Das ist der Spielplan für die Handball-EM 2024 Infos Foto: dpa/Tom Weller

(RP/sid/dpa)