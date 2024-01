Lichtshow, Fanzone, Tierorakel Veranstaltungen rund um die Handball-EM in Köln

Am Mittwoch, 17. Januar, kommen die DHB-Handballer mit dem ICE in Köln an, planmäßig um 14 Uhr am Hauptbahnhof. Ein „kölscher Empfang“ soll ihnen mit musikalischer Begleitung und einem Auftritt der Roten Funken, einem Traditionscorps des Kölner Karnevals, bereitet werden.