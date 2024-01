Emotionale Worte der Jungstars Knorr äußert sich zu Kritik von Handball-Legenden und ruft zum Zusammenhalt auf

Es war keine Wutrede, aber doch ein deutlicher Appell auch an die ehemaligen Spieler, für das gemeinsame Ziel zusammenzuhalten. Knorr störte vor allem der Zeitpunkt der Kritik, nicht so sehr der Inhalt, den er in Teilen habe nachvollziehen können.

„Ich will meinen Job machen, ich will auf der Platte stehen, Spaß haben und einfach Handball spielen und das genießen und einfach ich selbst sein. Jeder kann drumherum immer Kritik äußern, das ist alles okay. Für mich persönlich ist es nicht meine Berufung, so viel über andere Menschen, über Spieler zu reden. Ich weiß, das ist irgendwo deren Job, aber die wollen ja auch, dass wir erfolgreich sind”, setzte der Nationalspieler fort.