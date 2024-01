Handball-EM Frankreich zittert sich gegen Schweden ins Finale

Frankreichs Nedim Remili machte im ersten Halbfinale da weiter, wo er zwei Tage vorher aufgehört hatte – mit einer hundertprozentigen Wurfausbeute. So brachte der Linkshänder sein Team 1:0 in Führung, doch dann zeigte Andreas Palicka im Tor der Schweden seine Klasse und parierte mehrfach stark. Sein Kreisläufer Max Darj machte das 4:3, die knappe Führung seiner Mannschaft sollte aber für lange Zeit die letzte sein. Hugo Descart glich nach sechs Minuten per Siebenmeter zum 4:4 aus, Remili brachte den Olympiasieger 5:4 nach vorne.