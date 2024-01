Sieg gegen Ungarn Deutsche Handballer dank Frankreich schon im EM-Halbfinale

Die Ungarn gaben sich alle Mühe, die Franzosen in ihren Angriffen zu stören. Ein ums andere Mal fanden die Franzosen aber Lücken im Innenblock. Der ungarische Torhüter Arián Ando verhinderte eine noch klarere Führung – zwischenzeitlich stand es 20:14 – und half seinem Team damit maßgeblich, wieder ran zu kommen. Denn die Franzosen agierten im siebten Turnierspiel nicht immer konzentriert, sechs Minuten gelang ihnen in der Schlussphase der ersten Hälfte kein Treffer mehr. Ungarn kam so über Tempogegenstöße zu einfachen Toren, und so ging es nur mit einer 20:18-Führung für Frankreich in die Kabine.