Handball-EM 2024 Frankreich gegen Schweden - ein Duell zweier Schwergewichte

Die Augen werden am Freitag natürlich wieder auf Karabatic gerichtet sein: Für den Ausnahmespieler von Paris St. Germain ist es nach 22 Profijahren die elfte und letzte EM, er war schon dabei, als Volker Zerbe, Daniel Stephan und Christian Schwarzer für Deutschland 2004 den Titel holten. Bei seiner letzten EM will der Ex-Kieler noch einmal ganz oben stehen. Es wäre sein elfter (!) Triumph mit der französischen Nationalmannschaft in einer mit zig Erfolgen gepflasterten Karriere: Drei EM-Titel, vier Mal WM-Gold und drei Olympiasiege.