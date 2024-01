Party-Wahnsinn in Berlin Färöers Handballer feiern EM-Sensation wie einen Sieg

Die Schlusssirene war der Startschuss für die bislang größte Party in der Geschichte des färöischen Handballs. Tausende mitgereiste Anhänger verwandelten die Berliner Halle nach dem denkwürdigen 26:26 gegen Topfavorit Norwegen am Samstag endgültig in einen überkochenden Hexenkessel. Berauscht durch den ersten EM-Punkt überhaupt, feierten Nationalspieler, Fans und das Trainerteam gemeinsam die Riesen-Sensation.