LIVE Live-Ticker Handball-EM 2024 Enges Duell gegen Ungarn – DHB-Team führt zur Pause

Düsseldorf · Deutschland muss im Hauptrundenspiel gegen Ungarn am Montagabend unbedingt gewinnen. Zur Halbzeit steht es 18:17 für das DHB-Team. Wir halten Sie in unserem Blog über das Spiel in Köln und alle weiteren Ereignissen der Handball-EM auf dem Laufenden.

22.01.2024 , 21:10 Uhr

Infos Das ist der Spielplan für die Handball-EM 2024 Infos Foto: dpa/Tom Weller

(RP/sid/dpa)