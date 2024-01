Mehr als bei der WM Satte Prämie für Handballer bei EM-Titel

Dazu zählt auch ein spezieller Bonus. Sollte Deutschland die Hauptrunde ohne Minuspunkte erreichen, erhalten die Spieler insgesamt 50.000 Euro. In der Vorrunde trifft das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auf die Schweiz, Nordmazedonien und Vizeweltmeister Frankreich. Das Eröffnungsspiel gegen die Schweizer steigt am kommenden Mittwoch vor über 50.000 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena.