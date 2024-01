Große Siege, bittere Niederlagen Deutschlands denkwürdigste Handball-Duelle mit Frankreich

WM 2019, Spiel um Platz drei: Deutschland - Frankreich 25:26

Die WM fand in Dänemark und Deutschland statt. Schon in der Vorrunde waren beide Teams aufeinandergetroffen. 25:25 hieß es da. Deutschland stürmte voller Euphorie in Halbfinale. Nach der Niederlage dort gegen Norwegen platzen alle Medaillenträume im Spiel um Platz drei gegen: Frankreich.

