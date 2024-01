Mit breiter Brust und Babyboost DHB-Team ist heiß auf die nächste EM-Prüfung und das Hauptrundenticket

Bundestrainer Alfred Gislason flachste fröhlich am Spielfeldrand, Kapitän Johannes Golla und seine Mitspieler vergnügten sich beim lockeren Trainingskick. Mit einer gepflegten Runde Fußball stimmten sich Deutschlands Handballer am Samstag in Berlin auf ihre nächste EM-Prüfung ein – nur Kai Häfner, einer der filigransten Kicker im DHB-Team, fehlte. Aus gutem Grund.