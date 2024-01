Zurück in der „Komfortzone“ DHB-Team greift in Berlin nach dem Hauptrundenticket

Spätestens mit dem ersten Training in der Berliner Mercedes-Benz-Arena rückte das „Extremerlebnis“ mit Weltrekordkulisse im Fußballstadion endgültig in den Hintergrund. Der Fokus liegt nun voll auf dem zweiten EM-Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF und Dyn) – vor „nur“ 13.571 Fans in der Hauptstadt statt der 53.586 in Düsseldorf.