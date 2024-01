Bei Deutschlandspiel in Berlin Fans pfeifen Olaf Scholz bei Handball EM-Spiel aus - DHB äußert sich

Die Spieler hatten sich scherzhaft am Tag vor dem Spiel lautstarke Unterstützung vom Bundeskanzler gewünscht. Laut wurde es, allerdings anders als gedacht. Viele der 13.571 Zuschauer in der ausverkauften Mercedes-Benz-Arena pfiffen Scholz aus. Nur vereinzelt war Applaus vom Publikum in Berlin zu vernehmen.