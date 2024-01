Frankreich gegen Deutschland Deutsche Handballer vergeben den Gruppensieg

Das DHB-Team ließ sich nur kurzzeitig von den Nickeligkeiten der Franzosen aus der Ruhe bringen. Der Olympiasieger kam selbst nur selten zu guten Aktionen, nutzte die dann aber mit seiner ganzen Klasse eiskalt. Anders das deutsche Team, dass sich in der Schlussphase der ersten Hälfte viele missglückten Zuspiele leistete – zum Beispiel zwischen Knorr und Golla. Auch Köster vergab, während die Franzosen nach einer Auszeit die deutsche Deckung zweimal zu leicht überwanden. In die Pause ging es so mit einer 17:15-Führung für Frankreich. Gislason suchte das Gespräch mit dem Schiedsrichtergespann, bevor auch er in die Kabine ging.