Trotz Comeback in der Schlussphase Schwaches deutsches Team verkrampft gegen Österreich und spielt nur Remis

Ohne den bisher überragenden Spielmacher Juri Knorr in der Anfangsformation ging das deutsche Handball-Team in das Hauptrunden-Duell mit Österreich. Für den angeschlagenen 23-Jährigen setzte Bundestrainer Alfred Gislason zu Beginn auf Philipp Weber. Auch eine Chance, das Überraschungsteam dieser Europameisterschaft vor eine unerwartete Aufgabe zu stellen. Das Team von Trainer Erwin Gierlinger hatte in der Vorrunde Spanien aus dem Turnier geworfen und zum Auftakt der Hauptrunde 30:29 gegen Ungarn gewonnen – und damit eine echte Handball-Euphorie in der Alpenrepublik ausgelöst.