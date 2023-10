Spielplan, TV-Übertragung, Turniermodus Das müssen Sie zur Handball-EM 2024 in Deutschland wissen

Am Eröffnungstag werden die ersten Spiele der Gruppe A in Düsseldorf ausgetragen. Frankreich tritt um 18.00 Uhr gegen Nordmazedonien und Deutschland um 20.45 Uhr gegen die Schweiz an. Die Vorrunde geht bis Dienstag, 16. Januar. Die anschließende Hauptrunde endet am Mittwoch, 24. Januar. Das Spiel um Platz drei und das Finale am Sonntag, 28. Januar, schließen das Turnier ab. Den gesamten Spielplan finden Sie hier.