LIVE Handball-EM 2024 Schweizer Fanmarsch und volle Bahnen vor dem Auftaktspiel

Düsseldorf · Am Abend bestreitet das deutsche Team gegen die Schweiz sein Auftaktspiel in Düsseldorf. Schon jetzt ist in der Stadt einiges los. Wir halten Sie hier über alle Ereignisse und Spiele der Handball-EM auf dem Laufenden.

10.01.2024 , 15:58 Uhr

Infos Das ist der Spielplan für die Handball EM 2024 Infos Foto: dpa/Federico Gambarini

(RP/sid/dpa)