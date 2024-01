Ein Abwehrbollwerk So gelang es den deutschen Handballern, gegen die Schweiz zu dominieren

Derart überrumpeln ließ sich die deutsche Abwehr aber in der Folge kaum noch, zumal Gislason nach und nach die Halbpositionen stärkte: Nach 13 Minuten kamen Sebastian Heymann und nach dessen Zeitstrafe dann Youngster Martin Hanne für Regisseur Knorr auf halblinks in die Deckung, wenig später Christoph Steinert auf die andere Seite: Dafür ging Rechtsaußen Timo Kastening vom Feld, seine Position in der Abwehr übernahm Rückraumspieler Kai Häfner. Der Wechsel brachte den zweiten Effekt, den Köster angesprochen hatte: Manuel Zehnder das Eins-gegen-Eins zu nehmen. Der mit 148 Treffern aktuell beste Torschütze der Bundesliga vom ThSV Eisenach war just für Rubin gekommen und wurde direkt danach viermal gestoppt – am Ende dieses Schweizer Angriffs hatte der deutsche Innenblock den Ball und Linksaußen Lukas Mertens traf per Gegenstoß zum 8:3.