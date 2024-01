Drama bei der Handball-EM Andreas Wolff sichert Deutschland engen Sieg über Island

Der Druck war schon vor dem ersten Spiel der Hauptrunde groß für die deutschen Handballer. Nach der Niederlage gegen Frankreich war die DHB-Auswahl mit null Punkten gestartet. Das erste Spiel war also direkt schon eins von vier Endspielen im Kampf um das Halbfinale bei der Heim-EM. Und Gegner war Island. Das Heimatland von Bundestrainer Alfred Gislason gehört zu den Topteams. Viele Spieler sind in der Bundesliga aktiv. Aber auch die Isländer gingen mit null Punkten ins Spiel. Im „Handball-Mekka“ Köln, wie es Timo Kastening nannte, ging es vor mehr als 19.000 Zuschauern also für beide Teams um alles. Am Ende sicherte sich Deutschland die zwei Punkte.