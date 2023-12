Heim-Turnier in Deutschland Das ist der EM-Kader der deutschen Handballer

Am 10. Januar 2024 startet in Deutschland die Handball-Europameisterschaft. Dafür hat der Deutsche Handballbund (DHB) nun seinen Kader nominiert. Bundestrainer Alfred Gislason präsentierte seine 19 Spieler am 21. Dezember.

Zudem sind während des Turniers in Vor-, Haupt- und Finalrunde jeweils zwei Wechsel mit Spielen aus dem schon vor einigen Wochen benannten 35er-Kader möglich. Diese Spieler sind dabei.