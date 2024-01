Landin, Gidsel, Mem und Co. Das sind die Stars der Handball-EM 2024

Mathias Gidsel (24/Dänemark)

Der Topscorer der Füchse Berlin stellt nicht nur in der Bundesliga seine Gegner vor eine Herausforderung, auch beim mit Stars gespickten Titelfavoriten Dänemark sticht der geschmeidige Rückraumspieler heraus. Mit erst 22 Jahren wurde er bei den Olympischen Spielen in Tokio als wertvollster Spieler ausgezeichnet, auch bei der vergangenen WM hatte der Linkshänder als MVP und Torschützenkönig maßgeblichen Anteil am Triumph der Dänen. Zweifacher Weltmeister ist er bereits – nun soll es auch mit dem ersten EM-Titel klappen.