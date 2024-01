Starke Kreisläufer, robuste Abwehr Das erwartet das DHB-Team im Spiel gegen Ungarn

Da wird es für die deutsche Mannschaft am Montag auf einen schnellen Balltransport ankommen, um die kräftigen Herren in Bewegung zu bringen und so Lücken zu schaffen – vielleicht eine Chance für Spielmacher Nils Lichtlein, ins deutsche Team zu rücken. Der Berliner U21-Weltmeister ist ballsicher, wendig und als Linkshänder auf dieser Position ein ungewohntes Bild für jede Abwehr. In jedem Fall müssen die Deutschen ihre Chancen besser nutzen als bei dem 22:22 gegen Österreich.