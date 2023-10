Neuauflage eines Klassikers der 80er-Jahre Das ist der Song für die Handball-EM 2024 in Deutschland

Am Sonntag, 5. November, werden Culcha Candela „Celebration“ zum ersten Mal live aufführen – am Tag des Handballs in der Olympiahalle in München, die auch ein Austragungsort der Handball-EM 2024 ist. An dem Tag finden Spiele der Nationalmannschaften der Herren, Frauen sowie der weiblichen U18 statt. Außerdem kündigt der Deutsche Handballbund (DHB) an, dass die Band auf der Eröffnungsfeier der EM am 10. Januar 2024 auftreten wird.