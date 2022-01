Was steht an?

Die 15. Handball-Europameisterschaft in der Slowakei und in Ungarn beginnt am Donnerstag, die Medaillenspiele gehen am 30. Januar in Budapest über die Bühne. Die deutsche Mannschaft steigt am Freitag (18.00 Uhr/ARD) gegen Belarus ins Geschehen ein und trifft in der ausgeglichen besetzten Vorrundengruppe D in Bratislava zudem auf Österreich (16. Januar) und Polen (18. Januar).

Hier finden Sie den Spielplan und alle Ergebnisse.