Spielplan, TV-Übertragung, deutscher Kader : Das müssen Sie zur Handball-EM 2022 wissen

Düsseldorf Am 13. Januar startet die Handball-Europameisterschaft 2022. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist dabei. Wer im deutschen Kader steht, wann und wo gespielt wird und wie Sie die Partien im TV verfolgen können – alle wichtigen Infos zum Turnier.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vom 13. bis zum 30. Januar finden in Ungarn und der Slowakei die Spiele der Handball-EM statt. Noch steht nicht alles fest, der Kader von Bundestrainer Alfred Gíslason, der die Mannschaft im Februar vergangenen Jahres übernommen hat, muss noch verkleinert werden. Hier finden eine Übersicht der DHB-Spieler.

In zwei Ländern treten die 24 Mannschaften aus Europa gegeneinander an. Die Auslosung der Gruppen hat der deutschen Nationalmannschaft die Gruppe D beschert. Gegen Österreich, Belarus und Polen müssen sich die deutschen Handballer nun durchsetzen. Hier wollen sie wieder punkten – bei der Europameisterschaft 2020 hat es für den fünften Platz gereicht, bei der Weltmeisterschaft 2021 nur für Platz zwölf.

Wann und wo findet die Handball-EM 2022 statt?

Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet in zwei Ländern statt: in Ungarn und der Slowakei. Für beide Länder ist es das erste Mal, dass sie eine Handball-EM austragen. Das Eröffnungsspiel ist am 13. Januar um 18.00 Uhr, Slowenien wird im ungarischen Debrecen auf das Team aus Nordmazedonien treffen.

Die Spiele der Handballer finden an insgesamt sechs Austragungsorten statt. Mit Veszprém, Szeged, Debrecen und der Hauptstadt Budapest befinden sich vier davon in Ungarn, in der Slowakei wird in Košice und der Hauptstadt Bratislava gespielt. Die Vorrunde läuft bis zum 18. Januar, nach einem Tag Pause geht es dann in die Hauptrunde.

Wie ist der Modus bei der Handball-EM?

Bei der Handball-EM 2022 gibt es laut Spielplan sechs Vorundengruppen aus denen die Sieger und Zweiten in die Hauptrunde einziehen. Dort werden zwei Sechsergruppen gebildet. Die jeweiligen Sieger treten im Halbfinale gegen die Zweitplatzierten der anderen Hauptgruppe an. Dann folgen die Platzierungsspiele und das Finale.

In der Vorrunde bestehen die Gruppen aus jeweils vier Teams, die Nationen auf Platz drei und vier scheiden aus. In der Hauptrundengruppe I treffen dann die besten Teams aus den Vorrundengruppen A, B und C aufeinander, in Hauptrundengruppe II die Mannschaften aus D, E und F. Die Drittplatzierten der beiden Hauptrundengruppen spielen anschließend Platz fünf aus, für die jeweils zwei besten Nationen der Hauptrundengruppen geht es in der K.o.-Phase um Titel und Medaillen.

Foto: dpa/Daniel Karmann Infos Die Gruppen der Handball-EM 2022

Steht es in einem K.o.-Spiel nach 60 Minuten Spielzeit unentschieden, gibt es zweimal fünf Minuten Verlängerung. Steht dann immer noch kein Sieger fest, folgen erneut zweimal fünf Minuten. Erst danach wird bei Gleichstand der Gewinner im Siebenmeter-Werfen ermittelt.

In den Gruppenphasen bringt ein Sieg zwei Punkte, ein Unentschieden einen Punkt. Haben zwei oder mehrere Teams nach Abschluss der Gruppenphase gleich viele Punkte, entscheiden diese Kriterien in der Reihenfolge absteigend über das Weiterkommen:

Punkte im direkten Vergleich

Torverhältnis im direkten Vergleich

Erzielte Tore im direkten Vergleich

Torverhältnis aus allen Gruppenspielen

Erzielte Tore aus allen Gruppenspielen

Los

Wie sieht der Kader von Deutschland bei der Handball-EM 2022 aus?

Der erweiterte Kader des DHB-Teams besteht derzeit aus 27 Spielern. Bundestrainer Alfred Gislason muss diesen noch reduzieren. Während der Europameisterschaft kann er mehrfach Wechsel mit Spielern aus dem erweiterten Kader vornehmen.

In Deutschlands Kader stehen natürlich viele bekannte Spieler der vergangenen Turniere. Kapitän Uwe Gensheimer und Torwart Johannes Bitter stehen aufgrund von Verletzungen derzeit nicht zur Verfügung, mit dabei sind aber wieder bekannte Gesichter wie Andreas Wolff und Julius Kühn. In den Qualifikationsspielen waren aber auch einige unbekanntere Akteure dabei.

Alle Spieler des deutschen Kaders für die Handball-EM finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Foto: dpa/Sascha Klahn 30 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM 2022

Wer sind die Favoriten bei der Handball-EM 2022?

Bei der Handball-EM 2022 gibt es nicht den einen Favoriten. Große Chancen auf den Titel hat zwar der aktuelle Olympiasieger Frankreich, doch auch Weltmeister Dänemark sowie der amtierende Europameister Spanien rechnen sich gute Chancen aus. Das deutsche Team zählt eher zum erweiterten Favoritenkreis.

Wo wird die Handball-EM 2022 im TV übertragen?

Alle Partien von Deutschland bei der Handball-EM 2022 werden live im TV von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Ob die insgesamt 18 Spiele der Europameisterschaft ohne deutsche Beteiligung ebenfalls übertragen werden, ist noch unklar.

Wo läuft die Handball-EM 2022 im Live-Stream?

ARD und ZDF übertragen die Spiele des DHB-Teams nicht nur im TV, sondern auch online im Live-Stream.

Spielplan, Termine und Ergebnisse der Handball-EM 2022

Vorrunde der Handball-EM 2022: 13. Januar bis 18. Januar

Gruppe A (in Debrecen, Ungarn): Slowenien, Nordmazedonien, Dänemark, Montenegro

Donnerstag, 13. Januar 2021

18 Uhr: Slowenien – Nordmazedonien

20.30 Uhr: Dänemark – Montenegro

Samstag, 15. Januar 2021

18 Uhr: Nordmazedonien – Montenegro

20.30 Uhr: Dänemark – Slowenien

Montag, 17. Januar 2021

18 Uhr: Montenegro – Slowenien

20.30 Uhr: Nordmazedonien – Dänemark

Gruppe B (in Budapest, Ungarn): Island, Ungarn, Niederlande, Portugal

Donnerstag, 13. Januar 2021

20.30 Uhr: Ungarn – Niederlande

Freitag, 14. Januar 2021

20.30 Uhr: Portugal – Island

Sonntag, 16. Januar 2021

18 Uhr: Portgal – Ungarn

20.30 Uhr: Island – Niederlande

Dienstag, 18. Januar 2021

18 Uhr: Island – Ungarn

20.30 Uhr: Niederlande – Portugal

Gruppe C (in Szeged, Ungarn): Serbien, Ukraine, Kroatien, Frankreich

Donnerstag, 13. Januar 2021

18 Uhr: Serbien – Ukraine

20.30 Uhr: Kroatien – Frankreich

Samstag, 15. Januar 2021

18 Uhr: Frankreich – Ukraine

20.30 Uhr: Kroatien – Serbien

Montag, 17. Januar 2021

18 Uhr: Ukraine – Kroatien

20.30 Uhr: Frankreich – Serbien

Gruppe D (in Szeged, Ungarn): Deutschland, Belarus, Österreich, Polen

Freitag, 14. Januar 2021

18 Uhr: Deutschland – Belarus

20.30 Uhr: Österreich – Polen

Sonntag, 16. Januar 2021

18 Uhr: Deutschland – Österreich

20.30 Uhr: Belarus – Polen

Dienstag, 18. Januar 2021

18 Uhr: Polen – Deutschland

Foto: dpa/Sascha Klahn Infos Handball-EM 2022: Das ist der Spielplan

20.30 Uhr: Belarus – Österreich

Gruppe E (in Bratislava, Slowakei): Spanien, Tschechien, Schweden, Bosnien und Herzegowina

Donnerstag, 13. Januar 2021

18 Uhr: Spanien – Tschechien

20.30 Uhr: Schweden – Bosnien und Herzegowina

Samstag, 15. Januar 2021

18 Uhr: Tschechien – Bosnien und Herzegowina

20.30 Uhr: Spanien – Schweden

Montag, 17. Januar 2021

18 Uhr: Bosnien und Herzegowina – Spanien

20.30 Uhr: Tschechien – Schweden

Gruppe F (in Košice, Slowakei): Russland, Litauen, Norwegen, Slowakei

Donnerstag, 13. Januar 2021

18 Uhr: Russland – Litauen

20.30 Uhr: Norwegen – Slowakei

Samstag, 15. Januar 2021

18 Uhr: Slowakei – Litauen

20.30 Uhr: Norwegen – Russland

Montag, 17. Januar 2021

18 Uhr: Slowakei – Russland

20.30 Uhr: Liatuen – Slowakei

Hauptrunde der Handball-EM 2022: 15. Januar bis 22. Januar

Gruppe I (in Budapest, Ungarn)

Do., 20. Januar 2022

Sieger Gruppe C – Zweiter Gruppe B

Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe C

Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe B

Sa., 22. Januar 2022

Sieger Gruppe C – Sieger Gruppe B

Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe C

Zweiter Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Mo., 24. Januar 2022

Sieger Gruppe A – Zweiter Gruppe B

Zweiter Gruppe A – Sieger Gruppe C

Sieger Gruppe B – Zweiter Gruppe C

Mi., 26. Januar 2022

Sieger Gruppe A – Sieger Gruppe C

Zweiter Gruppe A – Sieger Gruppe B

Zweiter Gruppe B – Zweiter Gruppe C

Gruppe II (in Bratislava, Slowakei)

Do., 20. Januar 2022

Sieger Gruppe F – Zweiter Gruppe E

Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe F

Sieger Gruppe D – Sieger Gruppe E

Fr., 21. Januar 2022

Sieger Gruppe F – Sieger Gruppe E

Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe F

Zweiter Gruppe D – Zweiter Gruppe E

So., 23. Januar 2022

Sieger Gruppe D – Zweiter Gruppe E

Zweiter Gruppe D – Sieger Gruppe F

Sieger Gruppe E – Zweiter Gruppe F

Di., 25. Januar 2022

Sieger Gruppe D – Sieger Gruppe F

Zweiter Gruppe D – Sieger Gruppe E

Zweiter Gruppe E – Zweiter Gruppe F

Hier finden Sie den Spielplan der Vorrunde bei der Handball-EM 2022.

Finalrunde der Handball-EM 2022: 28. Januar bis 30. Januar

Halbfinale der Handball-EM 2022

Fr., 28. Januar 2022 (in Budapest, Ungarn)

15.30 Uhr: Dritter Gruppe I – Dritter Gruppe II (Spiel um Platz 5)

18 Uhr: Sieger Gruppe I – Zweiter Gruppe II

20.30 Uhr: Erster Gruppe II – Zweiter Gruppe I

Finale der Handball-EM 2022

So., 30. Januar 2020 (in Budapest, Ungarn)

15.30 Uhr: Verlierer der Halbfinals (Spiel um Platz 3)

18 Uhr: Gewinner der Halbfinals

(kron/lils)