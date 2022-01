Handball-Liveblog : Norwegen feiert Kantersieg vor Duell mit DHB-Team

Norwegens Sander Sagosen (r) beim Wurf. Foto: AFP/VLADIMIR SIMICEK

Liveblog Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Freitag auf Norwegen. Während die DHB-Auswahl das erste Hauptrundenspiel verlor, stimmten sich die Skandinavier mit einem eindrucksvollen Sieg auf das Duell ein. In unserem Liveblog bekommen Sie alle Infos rund um das Turnier in der Slowakei und in Ungarn.