Handball-Liveblog : Neue Corona-Fälle im deutschen Team

Deutschlands Christoph Steinert liegt am Boden. Foto: dpa/Marijan Murat

Liveblog Nach der Niederlage gegen Norwegen am Freitagabend gibt es für das DHB-Team am Samstag direkt die nächsten schlechten Nachrichten: Zwei weitere Spieler sind positiv auf Corona getestet worden. In unserem Liveblog bekommen Sie alle Infos rund um das Turnier.