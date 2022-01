Handball-EM : Hier können Sie Deutschland gegen Russland im TV sehen

Düsseldorf Die Handball-EM in Ungarn und der Slowakei wird wegen der Corona-Pandemie nur vor wenigen Zuschauern stattfinden. Doch Fans müssen auf die Spiele nicht gänzlich verzichten. Die Partien der deutschen Mannschaft laufen im Free-TV. Wir sagen Ihnen, wo Sie welche EM-Spiele sehen können.

Die Europameisterschaft findet vom 13. bis 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei statt. Die ungarischen Spielorte sind Budapest , Veszprem, Szeged und Debrecen, die slowakischen Bratislava und Kosice. Das deutsche Team hat den Sprung in die Hauptrunden geschafft und trifft dabei als erstes am Donnerstag auf Spanien .

In der 10.000 Zuschauer fassenden Ondrej Nepela Aréna dürfen aktuell bis zu 2500 Fans die Spiele live verfolgen. Die Vorrunde wird in sechs Vierergruppen ausgetragen. Dort spielt jeder gegen jeden. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann zwei Sechsergruppen gibt. Mehr zum Modus gibt es hier .

Von den nun anstehenden vier Hauptrundenspielen sind je zwei live im ZDF und in der ARD zu sehen. Am ersten Spieltag am Donnerstag, 20. Januar 2022, tritt Deutschland gegen Spanien an (18.00 Uhr/ARD). Am zweiten Spieltag der Hauptrunde trifft Deutschland am Freitag, 21. Januar 2022, auf Norwegen (20.30 Uhr/ZDF). Im dritten Spiel wartet Schweden auf das DHB-Team. Das Spiel gegen die Skandinavier findet am 23. Januar (18.00 Uhr/ARD) statt. Am vierten Spieltag bekommt es Deutschland mit Russland, 25. Januar, zu tun (18.00 Uhr/ZDF).