Ergebnisse im Überblick : Alle Resultate der Handball-EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn

Alle Resultate der Handball-EM 2022 in der Slowakei und in Ungarn

Düsseldorf 24 Teams kämpfen ab dem 13. Januar in Ungarn und der Slowakei um den EM-Titel im Handball. Das Finale steigt am 30. Januar. Hier finden Sie alle Ergebnisse der EM-Spiele.

Die 15. Handball-Europameisterschaft findet in der Slowakei und in Ungarn statt. Zunächst spielen die 24 Teams sechs Vorrundengruppen mit je vier Teams. Die ersten beiden Mannschaften jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein, in der es dann zwei Sechsergruppen gibt. Die beiden bestplatzierten Teams der beiden Hauptrundengruppen erreichen das Halbfinale, die Drittplatzierten spielen den fünften Platz aus.