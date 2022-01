Neun Spiele bis zum Titel : Das ist der Modus der Handball-EM

Hamburg 24 Mannschaften nehmen an der Handball-EM teil. Diese sind auf sechs Gruppen aufgeteilt. Das DHB-Team trifft in der Vorrunde auf Österreich, Belarus und Polen. Alle Informationen zum Modus und Ablauf der Europameisterschaft.

Die 24 teilnehmenden Mannschaften spielen bei der EM in der Slowakei und in Ungarn (13. bis 30. Januar) in sechs Vorrundengruppen. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe ziehen in die Hauptrunde ein. Die Punkte gegen die aus der eigenen Gruppe für die Hauptrunde ebenfalls qualifizierte Mannschaft werden mitgenommen.

In der Hauptrunde gibt es zwei Sechsergruppen, die in Budapest und Bratislava ausgespielt werden. Die beiden bestplatzierten Mannschaften der beiden Gruppen erreichen das Halbfinale. Die Sieger der Vorschlussrunde bestreiten am 30. Januar das EM-Finale, die Verlierer spielen um Platz drei. Der Europameister wird am Ende neun Spiele absolviert haben, die Finalspiele finden in Budapest statt.