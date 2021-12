2G-Regel gilt auch für Spieler : Ungeimpfter Knorr darf nicht zur Handball-EM

Mannheim Die deutschen Handballer müssen bei der EM im Januar aller Voraussicht nach ohne Youngster Juri Knorr auskommen. Das Turnier in der Slowakei und in Ungarn soll unter 2G-Plus-Bedingungen stattfinden, Knorr ist jedoch nicht gegen das Coronavirus geimpft.

Für Handball-Nationalspieler Juri Knorr kommt eine Impfung gegen das Coronavirus derzeit nicht in Betracht – obwohl der 21-Jährige dadurch die EM verpasst. Bei der Endrunde vom 13. bis 30. Januar 2022 in Ungarn und der Slowakei gilt Stand jetzt die 2G-plus-Regelung. „Dieser Regel werde ich mich leider beugen müssen“, sagte der Rückraumspieler vom Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen dem „Mannheimer Morgen“ (Donnerstag). „Sollte ich also nominiert werden, werde ich nicht an der Europameisterschaft teilnehmen können. Ich bedaure das sehr.“