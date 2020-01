Gensheimer sorgt für Aufreger bei Handball-EM : Volltreffer

Ein Treffer mit Folgen: DHB-Kapitän Uwe Gensheimer kniet nach seinem Siebenmeter über dem niederländischen Keeper Bart Ravensbergen. Der blieb benommen liegen, nachdem ihn der deutsche Topstar mitten im Gesicht getroffen hatte. Für Ravensbergen ging es nach Behandlung weiter, Gensheimer sah die Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf Im EM-Auftaktspiel wirft Handball-Star Uwe Gensheimer dem niederländischen Keeper einen Siebenmeter mitten ins Gesicht und sieht dafür Rot. War die Karte berechtigt? Wird der Kapitän gesperrt? Wie geht es dem Torwart?

Von Sebastian Kalenberg

Es war ein überraschend holpriger Start der deutschen Handball-Nationalmannschaft in das EM-Auftaktspiel gegen Turnierneuling Niederlande. Am Ende setzte sich der Favorit aber deutlich mit 34:23 durch und trifft nun am Samstag auf Spanien (18.15 Uhr/ARD). Aufreger beim ersten Gruppenspiel der Gruppe C war sicherlich die Rote Karte für Deutschlands Kapitän und Topstar Uwe Gensheimer.

Weshalb sah Gensheimer gegen die Niederlande die Rote Karte? Bei seinem zweiten Siebenmeter des Spiels – bereits den ersten hatte der deutsche Kapitän vergeben – warf er den Ball mitten ins Gesicht von Bart Ravensbergen im Tor der Niederländer. Nach Ansicht der Videobilder zückte das slowenische Schiedsrichter-Gespann Bojan Lah und David Sok die Rote Karte wegen unsportlichen Verhaltens.

Foto: dpa/Robert Michael 15 Bilder Deutschland - Niederlande: die Bilder des Spiels.

Info DHB-Team trifft nun auf Titelverteidiger Spanien Zeit Am Samstag trifft die deutsche Mannschaft um 18.15 Uhr im zweiten Gruppenspiel auf Titelverteidiger Spanien Übertragung Das Spiel ist live bei der ARD zu sehen. Die Berichterstattung startet um 18 Uhr. Gegner Auch die Spanier taten sich in ihrem ersten EM-Spiel zu Beginn schwer. Am Ende reichte es für den Favoriten der Gruppe aber zu einem deutlichen 33:22 gegen Neuling Lettland. Spaniens Erfolge Europameister 2018, Weltmeister 2013 & 2005



War Rot gerechtfertigt? Was sagt die Regel in so einem Fall? Auch wenn es nach einer harten Entscheidung klingt, hat das Gespann regeltechnisch korrekt gehandelt. Das internationale Regelwerk hat unter Punkt 8:9 (Grob unsportliches Verhalten, das mit einer Disqualifikation zu ahnden ist) folgendes Beispiel für eine Disqualifikation vermerkt: „Wenn der 7-m-Werfer den Torwart am Kopf trifft und dieser nicht seinen Kopf Richtung Ball bewegt.“ Als Ergänzung heißt es weiter, dass der Werfer die Verantwortung dafür übernimmt, den gegnerischen Torwart nicht zu gefährden. Da sich der niederländische Keeper nicht bewegt hat und er von Gensheimers Wurf mitten im Gesicht getroffen wurde, geht die Rote Karte in Ordnung.

Kommen Würfe in Kopfnähe des Torhüters häufig vor? Ja, das ist bei einem so schnellen Spielverlauf wie im Handball keine Seltenheit. Natürlich fliegen die Würfe aus dem Spiel auch schon mal am Kopf des Torhüters vorbei. Aber auch beim Siebenmeter kommen solche Wurfversuche vor. Die Spieler spekulieren darauf, dass sich der Torhüter bewegt und seine Arme nach unten zieht. Auch Gensheimer täuschte bei seinem missglückten Versuch zunächst einen Wurf an, um genau diese Reaktion von Ravensbergen zu erreichen. Da der niederländische Keeper aber nicht mal zuckte, traf in der Ball mitten im Gesicht.

Ist Gensheimer damit für das Spiel gegen Spanien gesperrt? Nein, im zweiten Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Spanien darf Trainer Christian Prokop wieder auf seinen Kapitän zurückgreifen. Theoretisch bestünde nach einer Roten Karte die Gefahr einer Sperre über mehrere Spiele. Im Falle von Gensheimer wird davon aber kein Gebrauch gemacht.

Was sagt Gensheimer selbst? „Wenn der Torhüter sich nicht bewegt, war das eine klare Rote Karte. Ich habe da Vertrauen in die Schiedsrichter. Das ist für mich natürlich bitter“, sagte der DHB-Kapitän nach der Partei einsichtig. „Wenn man solche Würfe nimmt, ist immer ein gewisses Risiko dabei. Ich hab mich beim Torhüter entschuldigt, er hat es sportlich hingenommen. Es war natürlich keine Absicht.“

Foto: AP/Ole Martin Wold 7 Bilder Deutsche Handballer „verpassen Tracht Prügel“.

Wie geht es dem niederländischen Torhüter? Bart Ravensbergen, der in der Bundesliga für die HSG Nordhorn-Lingen das Tor hütet, musste nach der Aktion mehrere Minuten behandelt werden, konnte dann aber weiterspielen. Im zweiten Gruppenspiel gegen Lettland (Samstag, 16 Uhr) wird Ravensbergen wohl einsatzfähg sein.

Wie schnell wird der Ball bei so einem Wurf? Die Wurftechnik bei diesem Siebenmeter wird „Schlagwurf“ genannt. Dabei kann der Ball eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h erreichen.