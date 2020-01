Kostenpflichtiger Inhalt: Belastung durch jährliche EM oder WM : Weltmeister Jansen vermisst Aufbegehren der Handballer

Foto: dpa, wst 19 Bilder Das ist der deutsche Kader für die Handball-EM.

Düsseldorf Der Weltmeister von 2007 blickt kritisch auf die EM. Nicht wegen der Chancen der Deutschen, denen traut er viel zu. Aber er sieht wenig Sinn in einem Turnier in drei Ländern. Und der 43-Jährige regt eine Abkehr vom jährlichen Wechsel von EM und WM an.