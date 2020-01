Nächste Runde bei der Handball-EM : Termine für Deutsche Hauptrundenspiele stehen fest

Wien Der DHB hat am Mittwoch die Termine für die Hauptrundenspiele der deutschen Nationalmannschaft bei der Handball-EM bekanntgegeben. Die TV-Zuschauer werden sich freuen.

Die deutschen Handballer werden sämtliche Hauptrundenspiele bei der EM zur Prime-Time um 20.30 Uhr bestreiten. Dies teilte der Deutsche Handballbund (DHB) am Mittwoch mit. Los geht es in der Wiener Stadthalle am Donnerstag gegen Weißrussland. Es folgen die Partien gegen Kroatien (Samstag), Gastgeber Österreich (Montag) und Tschechien (Mittwoch). Alle deutschen Spiele werden von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF live im Free-TV übertragen.