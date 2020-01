Handball-EM : Siegeszug von Slowenien geht weiter

Malmö Der frühere Bundesliga-Spieler und -Trainer Ljubomir Vranjes hat mit dem Überraschungsteam Slowenien bei der Handball-EM Kurs auf das Halbfinale genommen.

Die Slowenen gewannen am Freitagnachmittag in Malmö gegen Island um den Ex-Kieler Aron Palmarsson 30:27 (15:14) und führen mit vier Punkten zumindest vorübergehend die Hauptrundengruppe II an.