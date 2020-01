Handball-EM : Norwegens Handballer nach Sieg gegen Slowenien EM-Dritter

Stockholm Norwegen hat sich nach dem verpassten Titel bei der Handball-EM mit Bronze getröstet und auf direktem Weg das Ticket für die WM 2021 in Ägypten gelöst. Norwegen setzte sich in Stockholm im Spiel um Platz drei gegen Slowenien souverän mit 28:20 (12:9) durch.

Nach dem Handball-Drama im Halbfinale gegen Kroatien, das die Wikinger am Vortag nach zweimaliger Verlängerung in letzter Sekunde mit 28:29 verloren hatten, rafften sich Sagosen und Co. noch einmal auf und wurden ihrer Favoritenrolle von Beginn an gerecht. Bester Schütze war Magnus Jøndal vom deutschen Meister SG Flensburg-Handewitt mit sieben Toren.