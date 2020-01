Handball-EM : Mitfavorit Frankreich scheitert in der Vorrunde - Dänemark unter Druck

Mitfavorit Frankreich scheitert in der Vorrunde - Dänemark unter Druck

Köln Die Handball-EM hat ihre ersten Überraschungen. Der WM-Dritte Frankreich scheitert vorzeitig in der Vorrunde. Und auch Weltmeister Dänemark muss nach einem verpatzten Auftakt bangen.

Das „Huh!“ der freudetrunkenen isländischen Anhänger schmerzte in den Ohren von Dänemarks Superstar Mikkel Hansen - sein Pariser Vereinskollege Nikola Karabatic erlebte mit Frankreich sogar schon den EM-Abgesang. Während der Weltmeister und Olympiasieger die überraschende 30:31-Auftaktpleite gegen Island noch reparieren kann, ist der WM-Dritte durch ein 26:28 im Duell mit Co-Gastgeber Norwegen am Sonntagabend vorzeitig K.o. gegangen.

Das Aus der „Equipe tricolore“ im Medaillenkampf markiert das vorläufige Ende der goldenen Generation um den 35-jährigen Karabatic, die in den vergangenen 25 Jahren sechsmal Welt- und dreimal Europameister geworden war. Zum Verhängnis wurde den Franzosen die sensationelle 25:28-Niederlage zum Auftakt gegen Portugal, das wie die Norweger um den überragenden Sander Sagosen (10 Tore) sicher in der Hauptrunde steht.

Statt sich in Ruhe für die Hauptrunde einzuspielen, wo mit dem WM-Zweiten Norwegen und dem EM-Zweiten Schweden weitere Schwergewichte des europäischen Handballs warten, steht für die Dänen am Montag gegen Ungarn schon ein K.o.-Spiel an. Eine weitere Niederlage würde wohl das Ende aller Goldträume bedeuten.