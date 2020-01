Noch zwei Tests vor Handball-EM : Gensheimer sehnt sich nach Titel mit DHB-Auswahl

Frankfurt Die deutschen Handballer bestreiten vor der EM-Endrunde noch zwei Test-Länderspiele gegen Island und Österreich. Erst danach wird Bundestrainer Prokop den endgültigen Kader benennen. Kapitän Gensheimer ist auf jeden Fall dabei und träumt vom Titel.

Uwe Gensheimer sehnt sich nach seinem ersten Titel mit den deutschen Handballern, doch vor dem Start der EM-Mission freut sich der Kapitän auf den ersten Härtetest in seinem „Wohnzimmer“ gegen Island. „Wir hoffen auf eine tolle Atmosphäre. In erster Linie geht es um unser Spiel, aber natürlich ist es auch schön, von einem tollen Publikum verabschiedet zu werden“, sagte Gensheimer vor dem Duell mit den Wikingern am Samstag (17.20 Uhr/ZDF) in Mannheim.