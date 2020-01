DHB-Auswahl bei EM angekommen : Fünf Gründe für den deutschen Aufschwung

Wien Zum Auftakt der EM-Hauptrunde zeigen sich die deutschen Handballer gegen Weißrussland von ihrer besseren Seite und wecken Hoffnungen auf ein Happy End. Nun steht das Duell mit Kroatien an, in dem das DHB-Team noch ein paar Prozente draufpacken muss.

Passend zur Stimmung legte Kabinen-DJ Timo Kastening nach dem überzeugenden Start der deutschen Handballer in die EM-Hauptrunde erst einmal einen Partysong von Ikke Hüftgold auf. Mit dem 31:23 (18:11) gegen Weißrussland wischte die DHB-Auswahl den schwachen Eindruck aus der Vorrunde beiseite und tankte ordentlich Selbstvertrauen für das Richtung weisende Kracherduell mit Kroatien am Samstag (20.30 Uhr/ZDF).

TORWART: Andreas Wolff lieferte seine bisher beste EM-Leistung ab. Zwölf Würfe wehrte der 28-Jährige ab, was einer Quote von 35 Prozent entsprach. „Andi war sofort da“, lobte Abwehrstratege Hendrik Pekeler den Keeper vom polnischen Topclub Vive Kielce. Der gab das Kompliment umgehend an seine Vorderleute zurück: „Wir haben sehr gut gespielt in der Abwehr, da kann man als Torwart auch mal etwas mehr glänzen.“