Zeichen einer Herzmuskelentzündung : Franz Semper fällt für Handball-EM aus

Dortmund Rückraumspieler Franz Semper fällt für die Handball-EM aus. Der Linkshänder erhält wegen „Zeichen einer Herzmuskelentzündung“ ein dreiwöchiges Sportverbot. Bundestrainer Prokop nominierte noch an Silvester nach.

Die deutschen Handballer müssen kurz vor dem Start der Europameisterschaft einen weiteren Rückschlag verkraften. Rückraumspieler Franz Semper sagte am Dienstag seine Teilnahme verletzungsbedingt ab. Der 22 Jahre alte Linkshänder des SC DHfK Leipzig bekam wegen „Zeichen einer Herzmuskelentzündung“ für mindestens drei Wochen ein „absolutes Sportverbot“ auferlegt, teilte der Deutsche Handballbund an Silvester mit. Bundestrainer Christian Prokop nominierte den Stuttgarter Neuling David Schmidt nach.

Die DHB-Auswahl trifft sich am Donnerstag in Frankfurt/Main zum Beginn der direkten EM-Vorbereitung. Auf dem Programmen stehen letzte Test-Länderspiele gegen Island in Mannheim (4. Januar) und Österreich in Wien (6. Januar). Zum EM-Start in Trondheim treffen die Handballer um Kapitän Uwe Gensheimer auf die Niederlande (9. Januar). Weitere Vorrunden-Gegner sind Spanien (11. Januar) und Lettland (13. Januar).