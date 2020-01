Handball-EM : Frankreich verliert überraschend gegen Portugal

Frankreichs Nikola Karabatic (M) wird von Daymaro Salina (l) und Fabio Magalhaes (3.v.l) in die Zange genommen. Foto: dpa/Robert Michael

Köln Bei der Handball-Europameisterschaft hat es die erste große Überraschung gegeben. Mitfavorit Frankreich patzte in seinem Auftaktspiel. Co-Gastgeber Österreich ist der Start in die EM dagegen geglückt.

Mitfavorit Frankreich hat sich bei der Handball-Europameisterschaft bis auf die Knochen blamiert. Der dreimalige Titelträger unterlag Portugal in der Gruppe D in Trondheim sensationell mit 25:28 (9:12) und muss damit um den Einzug in die Hauptrunde bangen.