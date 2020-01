Die 23:34-Niederlage der Niederlande gegen Deutschland bei der Handball-EM in Norwegen findet sich auf den Sportseiten der niederländischen Zeitungen nur unter ferner liefen. Mehrere Blätter betonen, dass die Oranje-Mannschaft erstmals an einer EM teilnimmt und Deutschland als Favorit in das Auftaktspiel am Donnerstagabend in Trondheim ging.