„Nur noch Endspiele“ : Handballer wollen Wiener Stadthalle zur Festung machen

Wien Für die deutschen Handballer startet am Donnerstag die EM-Hauptrunde gegen Weißrussland. Um das Ziel Halbfinale nicht schon früh aus den Augen zu verlieren, müssen Kapitän Uwe Gensheimer und Co. jetzt liefern.

Christian Prokop lebte die enorme Zuversicht vor. Während Kapitän Uwe Gensheimer und seine Mitspieler das Abschlusstraining voll fokussiert absolvierten, lachte der Bundestrainer an der Seitenlinie viel und versprühte gute Laune. In der Wiener Stadthalle fühlten sich die deutschen Handballer auf Anhieb wohl, die altehrwürdige Spielstätte soll für das DHB-Team in der EM-Hauptrunde zur Festung werden.

"Wir haben jetzt nur noch Endspiele, wenn wir den Traum vom Halbfinale leben wollen", sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning dem SID vor dem Hauptrunden-Auftakt gegen Weißrussland am Donnerstag (20.30 Uhr/ARD). Kämpfen, wühlen, beißen - mit vollem Einsatz und noch mehr Emotionen wollen und müssen Gensheimer und Co. bei der EM endlich durchstarten.

Gensheimer betonte die Zuversicht, nach einer schwachen Vorrunde in Trondheim endlich in Gang zu kommen. "Wir wissen alle, dass wir mehr können. Deswegen ist der Glaube da", sagte der Linksaußen: "Wir haben ja nicht verlernt, Handball zu spielen."

Der 37-Jährige verfügt im Gespann mit Andreas Wolff wie die gesamte deutsche Defensive noch über reichlich Steigerungspotenzial, das es jetzt abzurufen gilt. Auch Gensheimer will als Kapitän mehr Verantwortung übernehmen, als es ihm in einer ziemlich zerfahrenen Vorrunde gelungen war. Und damit schon gegen Weißrussland anfangen.

Prokop und sein Team müssen in der Hauptrunde vier Siege einfahren, denn nur die Gruppensieger und -zweiten erreichen die Medaillenspiele in Stockholm. Die Ausgangsposition ist also knifflig vor der zweiten Turnierphase, in der auch noch Duelle mit Kroatien (Samstag), Gastgeber Österreich (Montag) und Tschechien (Mittwoch) warten.