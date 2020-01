Deutschland bei der Handball-EM : Der Weg ins Finale ist 3000 Kilometer lang

Trondheim/Wien/Stockholm Die deutsche Handball-Nationalmannschaft startet am Donnerstag mit dem Spiel gegen die Niederlande in die Europameisterschaft. Bis zum Finale kann es für das Team von Bundestrainer Christian Prokop ein weiter Weg werden – und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Von Trondheim über Wien nach Stockholm: Was nach den Reisezielen einer Interrail-Tour durch Europa klingt, sind die Spielorte der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft 2020 – sollte sie es denn bis in die Finalrunde schaffen.

Zum Auftakt trifft das Team von Bundestrainer Christian Prokop, das Dienstag am Vorrundenspielort Trondheim in Norwegen angekommen war, auf die Niederlande (Donnerstag, 09. Januar, 18.15 Uhr). Die weiteren Gegner in der Gruppenphase sind Titelverteidiger Spanien (Samstag, 11. Januar, 18.15 Uhr) und Lettland (Montag, 13. Januar, 18.15 Uhr).